ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı İsrail ile esir takası müzakerelerinde uzlaşının sağlanamamasından sorumlu tuttu - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı İsrail ile esir takası müzakerelerinde uzlaşının sağlanamamasından sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas\'ı İsrail ile esir takası müzakerelerinde uzlaşının sağlanamamasından sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası müzakerelerinde uzlaşının sağlanamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrailli aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını açıklamalarına rağmen Blinken, taraflar arasında uzlaşının sağlanamamasının tek nedeninin Hamas olduğunu belirtti.

01.05.2024 10:51
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bazı İsrailli aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını açıklamalarına rağmen taraflar arasında uzlaşıya varılamamasından Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bölge turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ı kabul etti.

Tel Aviv'de gerçekleşen görüşmede, Herzog, Uluslarası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik olası tutuklama kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlara rağmen UCM'nin "İsrail'e karşı kullanılmaya çalışıldığını" ve bunun "demokrasi için tehdit oluşturduğunu" iddia eden Herzog, müttefiklerine bu tür çabaları reddetme ve karşı çıkma çağrısı yaptı.

Blinken, İsrail ile Hamas arasında yürütülen esir takası müzakerelerini masaya yatırdı.

ABD'li Bakan, İsrailli bazı aşırı sağcı bakanların müzakere edilen esir takası mutabakatına karşı olduklarını dile getirmesine rağmen taraflar arasında uzlaşının sağlanamaması nedeniyle Hamas'ı suçladı.

Blinken, "Rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacak bir ateşkes sağlamaya ve bunu hemen gerçekleştirmeye kararlıyız. ve bunun başarılamamasının tek nedeni Hamas'tır. Masada bir teklif var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock de ateşkes ve esir takasını öngören mutabakata dair, "20-30 kişiyi (İsrailli esiri) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Antony Blinken, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Hamas'ı İsrail ile esir takası müzakerelerinde uzlaşının sağlanamamasından sorumlu tuttu - Son Dakika

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