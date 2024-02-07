ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'de esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e geldi. Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer yetkililerle ayrı ayrı görüşmeler yapacak. Hamas'ın kabul ettiği 3 aşamalı esir takası ve ateşkes planı da masaya yatırılacak.

07.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:56
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı şekilde yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini görüşmek için İsrail'de temaslarda bulunacak.

Bölge turu kapsamında İsrail'e gelen Blinken'ın, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

Görüşmede, Hamas ile İsrail arasında arabulucular yoluyla dolaylı yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Blinken'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmenin ardından sırasıyla İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de ayrı ayrı bir araya gelmesi öngörülüyor.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakere edilen esir takası ve ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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