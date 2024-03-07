ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Blinken, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede, Ürdün'ün Filistinlilere insani yardımın ulaştırılmasındaki "ortaklığı" nedeniyle teşekkür etti.
Görüşmede iki bakan, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın artırılmasını sağlayacak bir anlaşmanın parçası olarak Gazze'de en az 6 haftalık bir süre zarfında acil ve sürekli bir ateşkes sağlanması yönündeki çabaları ele aldı.
Blinken ayrıca, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunun korunması gerektiğinin altını çizdi.
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