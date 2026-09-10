ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran, savaş gemilerimize ateş açmanın bedelini tankerleriyle ödüyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın ABD savaş gemilerine ateş açmayı sürdürmesi halinde ekonomik bedel ödeyeceği mesajını verdi.

Rubio, Güney Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Ekvador'da, mevkidaşı Gabriela Sommerfeld ile düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran'a, mevcut durumu veya dinamikleri değiştirecek nitelikte bir şey sağlanmadığını ifade eden Rubio, "Onlar (İran), savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar." şeklinde konuştu.

Rubio, İran'ın dün gece 4 tankerinin hasar gördüğünü, bir tankerinin ise batırıldığını söyleyerek, "Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz." dedi.