ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria\'da bir ABD vatandaşının öldürüldüğünü bildirdi

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir ABD vatandaşının öldürüldüğünü, konuya ilişkin İsrail hükümetinden ilave bilgi istediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da öldürülen ABD vatandaşının ailesine başsağlığı dilendiği belirtildi.

Açıklamada, olayın 19 Ocak'ta gerçekleştiği belirtildi.

ABD vatandaşının öldürüldüğü olayın netleştirilmesi için çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Olay hakkında İsrail hükümetinden ilave bilgi talep ettik." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu tarafından başından vurularak öldürülen Filistinli ABD vatandaşının 17 yaşındaki Tevfik Hafız Hajazi olduğu tespit edilmişti.

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Hamas'ın bulunmadığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybederken 3 bin 500 kişi de yaralandı.