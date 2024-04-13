ABD Dışişleri Bakanlığı Gazetecilerin Korunması İçin Çaba Gösterecek

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de gazetecilerin korunması çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirinin İsrail'in Gazze'de aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu gazetecilere yönelik saldırısına ilişkin sorusu üzerine; bu konuda çok net olduklarını, İsrail'in daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetti.

"Bu çatışma zaten gazeteciler üzerinde yıkıcı bir etki yarattı; gazetecilerin korunması ve onlara zarar verenlerin hesap vermesi için baskı yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan sözcü, gazetecilerin ve ailelerinin kayıplarının hayal bile edilemeyeceğini belirterek başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Muhammed Şehade, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh İsrail ordusu tarafından yaralanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 634 Filistinli öldürüldü, 76 bin 214 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında en az 95 basın mensubu bulunuyor.