ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümüyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümüyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze\'de 6 yaşındaki Hind Receb\'in ölümüyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümüyle ilgili olarak yıkıldıklarını belirterek, olayın acil bir şekilde soruşturulmasını istedi. İsrail'e, sivillerin zarar görmesini önlemek ve insan haklarını korumak için gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, Hind Receb olayının acilen araştırılması ve sorumluların hesap vermesi talep edildi.

12.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:35
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de 6 yaşındaki Hind Receb'in "yürek burkan" ölümünden ötürü "yıkıldıklarını" belirterek, olayla ilgili acil soruşturma çağrısında bulundu.

AA muhabirinin sorusu üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 13 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb'in ölümü değerlendirildi.

Açıklamada, "6 yaşındaki Hind Receb'in ölüm haberiyle yıkıldık. Bu çatışmalarda çok fazla sivil öldürüldü ve her sivilin ölümü bir trajedidir. Özellikle bir çocuğun ölümü yürekleri dağlıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'e askeri operasyonlar sırasında sivillerin zarar görmesini önlemek ve insani personeli korumak için mümkün olan tüm önlemleri alması gerektiğinin sürekli söylendiği aktarılan açıklamada, "İsrail, savaş hukuku ve insan hakları ihlallerine ilişkin inandırıcı iddiaları ortaya çıktığında soruşturmalı ve hesap verebilirliği de sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrailli yetkililerden, Hind Recep olayının acilen araştırılması istendiğine işaret edilerek, "Alınacak uygun sorumluluk tedbirleri de dahil olmak üzere bulguları hazır olur olmaz görmeyi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hind Receb'in ölümü

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.

İsrail güçlerinin, 2 hafta önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine önceki gün ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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