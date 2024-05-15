ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de mahsur kalan doktorların durumunu takip ediyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de mahsur kalan doktorların durumunu takip ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze\'de mahsur kalan doktorların durumunu takip ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Refah sınır kapısının kapanmasıyla Gazze'de mahsur kalan, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu bir grup doktorun durumunun takip edildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail ve Mısır hükümetleriyle temas kurarak doktorların güvenli şekilde ayrılmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki sivillerin hedef alındığına dair doğrudan bir gösterge olmadığını ve soykırım görmediklerine inandıklarını ifade etti.

15.05.2024 00:11
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Refah sınır kapısının kapanmasıyla Gazze'de mahsur kalan, aralarında ABD'lilerin de bulunduğu bir grup doktorun durumunun takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, Refah sınırının kapanmasından bu yana Gazze'de mahsur kalan doktor ve tıp uzmanı bir grup ABD vatandaşıyla ilgili durumu izlemeye devam ettiklerini söyledi.

"Bu raporlardan haberdarız. Dün de söylediğim gibi burası bizim kontrol ettiğimiz bir sınır kapısı değil. Ancak, onların Gazze'den güvenli şekilde ayrılmalarını sağlamak için İsrail ve Mısır hükümetleriyle doğrudan ve aktif temas kurmaya devam ediyoruz." diye konuşan Patel, bu durumun, Refah sınır kapısının sadece uygun insani yardımların akışı için değil, aynı zamanda yabancı uyrukluların güvenli şekilde ayrılmaları için de açık olmasının gereğine bir örnek oluşturduğuna dikkati çekti.

Edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun bölgeyi işgal etmesi ve Mısır'a açılan Refah sınır kapısından geçişleri durdurması nedeniyle 20'den fazla ABD'li doktor Gazze'de mahsur kalmıştı.

Aynı nedenle, Gazze'nin dış dünyaya açılan tek kapısı kapanmış, yakıt, yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçların bölgeye girişi İsrail tarafından engellenmişti.

"Dün akşam gelen raporlar inanılmaz derecede rahatsız edici"

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, soru üzerine, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze ile ilgili son raporunda belirtilen endişelere katıldıklarını söyledi.

Patel, "Dün akşam gelen raporlar inanılmaz derecede rahatsız edici. Gazze'de bir BM aracına düzenlenen ve bir yardım görevlisinin ölümüne, diğerinin de yaralanmasına yol açan saldırıyla ilgili gördüklerimiz konusunda oldukça endişeliyiz." sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın daha önce, "BM ve insani yardım çalışanlarının korunması gerektiği" üzerine söylediği sözleri hatırlatan Patel, "Biz de bu olayla ilgili tam bir soruşturma yapılması çağrılarına katılıyoruz." diye konuştu.

Patel, İsrail'in Gazze'deki sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığına dair "doğrudan bir göstergeye rastlamadıklarını" belirtirken, "Gazze'de soykırım görmediğimize inanmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de mahsur kalan doktorların durumunu takip ediyor - Son Dakika

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