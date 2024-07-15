ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Trump'a yönelik suikast girişimi dünya genelinde soru işaretleri doğurdu - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Trump'a yönelik suikast girişimi dünya genelinde soru işaretleri doğurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden sonra 'dünya genelinde soru işaretleri' doğduğunu belirterek, 'Daha önce de zor zamanlardan geçtik, temel değerlerimizle daha güçlü çıktık.' açıklamasını yaptı.

15.07.2024 21:24
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NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden sonra "dünya genelinde soru işaretleri" doğduğunu belirterek, "Daha önce de zor zamanlardan geçtik, temel değerlerimizle daha güçlü çıktık." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açık bir şekilde ABD'de "siyasi şiddetin" yeri olmadığını belirttiğini aktaran Miller, Trump'a yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Miller, "Dünya genelinde insanlar ve hükümetler arasında cumartesi meydana gelen olaylarla ilgili soru işaretleri doğdu." diyerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, "Daha önce de zor zamanlardan geçtik, temel değerlerimizle daha güçlü çıktık." mesajının verilmesini istediğini duyurdu.

Miller, Blinken'ın bugün bakanlıkta üst düzey ekibiyle bir araya gelerek, diğer ülkelere bu mesajı aktarmaları talimatını verdiğini söyledi.

Sözcü Miller, Trump'a yönelik suikast girişiminin ABD'nin dış politikasını etkilemediğini, dış politika kararlarının ülkenin değerleri ve çıkarlarına göre alındığını dile getirdi.

Rusya'ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında gelenek haline geldiğini söylemesi hakkında Miller, "Bu sorumsuz yorumlardan biri ve kesinlikle doğru değil." dedi.

Miller, Rusya'nın yanı sıra başka ülkelerden de benzer yorumlar geldiğine işaret ederek, "Başkan Biden, daha fazla bilgi gelene kadar Amerikan halkından spekülasyon yapmama ve sorumsuz iddialardan kaçınma çağrısı yaptı. Aynı çağrıyı bazı ülkelere de ben yapmak isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Trump'a yönelik suikast girişimi dünya genelinde soru işaretleri doğurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Trump'a yönelik suikast girişimi dünya genelinde soru işaretleri doğurdu - Son Dakika
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