ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Görüşmelerini Olumlu Karşıladı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Görüşmelerini Olumlu Karşıladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan'ın bir araya gelmesini, bölgesel barış ve istikrar için olumlu bir adım olarak gördüklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin son görüşmeyi değerlendirdi. Bakanlık Sözcüsü açıklamasında, 'Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu toplantıyı memnuniyetle karşılıyoruz. ABD, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarın getirilmesi noktasında olumlu bir adım olarak görüyor.' ifadesini kullandı.

01.08.2024 02:13
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan'ın bir araya gelmesini, bölgesel barış ve istikrar için olumlu bir adım olarak gördüklerini ve memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin son görüşmeyi değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü açıklamasında, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu toplantıyı memnuniyetle karşılıyoruz. ABD, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarın getirilmesi noktasında olumlu bir adım olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Ermenistan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, beşinci toplantılarını, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican-Margara sınır kapısında yapmıştı.

Özel Temsilciler ayrıca, Akyaka/Akhurik demir yolu sınır kapısının bölgesel gelişmeler doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesi durumunda gerekecek teknik ihtiyaçların değerlendirilmesi ve diplomatik, resmi pasaport hamilleri için karşılıklı vize prosedürlerinin kolaylaştırılması hususlarında mutabık kalmıştı.

Özel Temsilciler aynı zamanda, nihai amacı tam normalleşme olan bu süreci ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki mutabakatı teyit etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Görüşmelerini Olumlu Karşıladı - Son Dakika

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