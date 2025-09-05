ABD Donanması'nın Gizli Operasyonunda Facia - Son Dakika
ABD Donanması'nın Gizli Operasyonunda Facia

ABD Donanması\'nın Gizli Operasyonunda Facia
05.09.2025 15:48
ABD basınına göre, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 2019 yılında Kuzey Kore kıyılarına gizli bir çıkarma operasyonu düzenleyen ABD donanmasına bağlı özel birlikler, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirme görevi sırasında sivil bir tekneyle karşılaştı. Çatışma sonucu tüm mürettebat öldü. Operasyon başarısız oldu ve kamuoyundan gizlendi.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, hükümet yetkilileri ve askeri personelin açıklamalarına dayandırdığı bir haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk dönemindeki gizli bir operasyonun detaylarını ortaya çıkardı.

ABD DONANMASI KUZEY KORE'YE GİZLİ OPERASYON DÜZENLEMİŞ

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, ABD donanmasına bağlı özel kuvvet birliği, Şubat 2019'da Washington ve Pyongyang liderlerini buluşturan Hanoi Zirvesi'nden hemen önce Trump'ın onayıyla bir istihbarat operasyonu için görevlendirildi.

ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı

Kuzey Kore topraklarındaki stratejik bir hedefe, ülkenin lideri Kim Jong-un haberleşmelerini kaydetmek için dinleme cihazı yerleştirmesi gereken özel birlik, aylar süren provaların ardından bir büyük nükleer denizaltı ve iki diğer küçük denizaltıyla 2019'un ilk haftalarında harekete geçti.

KUZEY KORELİ SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ

Dinleme cihazını yerleştirecekleri hedefe yaklaştıklarında denizaltılardan inen ABD askerleri, yüzerek çıktıkları ve ıssız olduklarını düşündükleri kıyıda karşıdan gelen bir teknenin ışıklarıyla karşılaştı. Planlarının Kuzey Kore makamlarınca anlaşıldığından endişe duyan ABD askerleri, yanlarında taşıdıkları tüfeklerle tekneye ateş açtı. Olayın ardından kontrol amacıyla Kuzey Kore'ye ait tekneye çıkan askerler, mürettebat dahil herkesin öldüğünü ancak yanlarında silah ya da üniforma bulunmadığını gördü.

ABD 2019'da Kuzey Kore'ye asker çıkardı

BAŞARISIZ OLDU, GİZLİ TUTULDU

Dinleme cihazının yerleştirilemediği operasyon kamuoyundan gizli tutuluyor. Yetkililer, operasyon öncesinde ve sonrasında Kongre'ye bilgi vermeyen Trump yönetiminin yasayı ihlal ettiğinden şüpheleniyor.

Kaynak: AA

