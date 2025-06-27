ABD Ekonomisi İlginç Bir Dönüş Yaşadı

WASHINGTON, 27 Haziran (Xinhua) -- ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 3 yılın ardından ilk kez küçüldü.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı nihai raporuna göre, ABD gayrisafi yurtiçi hasılası ocak-mart döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 düştü.
İlk çeyrekteki büyüme, ABD'li şirketlerin kapsamlı gümrük vergileri yürürlüğe girmeden önce yabancı malları hızla satın almaya başlaması nedeniyle artan ithalatla sekteye uğradı.
ABD Başkanı Donald Trump çoğu ticaret ortağına küresel ekonomiyi sarsabilecek geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı.
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