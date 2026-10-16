ABD federal bütçe açığı 1,99 trilyon dolarla 5 yılın zirvesine çıktı - Son Dakika
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ABD federal bütçe açığı 1,99 trilyon dolarla 5 yılın zirvesine çıktı

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ABD Hazine Bakanlığı'nın raporuna göre federal hükümetin 2026 mali yılı bütçe açığı yüzde 12 artışla 1,99 trilyon dolara ulaşarak 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Faiz ödemeleri 1,36 trilyon dolara çıkarken net gümrük vergisi gelirleri 173,2 milyar dolara geriledi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılında önceki yıla kıyasla yüzde 12 artarak 1,99 trilyon dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ve 2026 mali yılına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona eren 2026 mali yılının son ayında federal hükümet, 27 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 198 milyar dolarlık bütçe fazlası kaydetmişti.

Hükümetin gelirleri, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 558 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 69 artışla 585 milyar dolara çıktı.

2026 mali yılında bütçe açığı yüzde 12 arttı

ABD federal hükümetinin 2026 mali yılının tamamındaki bütçe açığı 1,99 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Ülkenin bütçe açığı, 2025 mali yılında 1,78 trilyon dolar seviyesindeydi. Böylece bütçe açığı, 2026 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 12 arttı.

2026 mali yılında kaydedilen bütçe açığı, 2021 mali yılında Kovid-19 salgını döneminde görülen 2,77 trilyon dolarlık açığın ardından "5 yılın en yüksek seviyesine" ulaştı.

Federal hükümetin gelirleri, 2026 mali yılında önceki mali yıla göre yüzde 3 artarak 5,4 trilyon dolara yükseldi. Aynı dönemde harcamalar, yüzde 6 artışla 7,4 trilyon dolara çıktı.

Faiz ödemeleri arttı, gümrük vergisi gelirleri düştü

Federal hükümetin 2025 mali yılında 1,22 trilyon dolar olan brüt faiz ödemeleri, 2026 mali yılında 1,36 trilyon dolara yükseldi.

Net faiz giderleri de 2026 mali yılında 1 trilyon doları aştı. Net faiz giderleri, 2025 mali yılında 970,4 milyar dolar seviyesindeydi.

2026 mali yılında net gümrük vergisi gelirlerinde de düşüş kaydedildi.

Federal hükümetin net gümrük vergisi gelirleri, 2025 mali yılındaki 194,9 milyar dolar seviyesinden 2026 mali yılında 173,2 milyar dolara geriledi.

Kaynak: AA
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