ABD Federal Soruşturma Bürosu, Baltimore\'daki köprü çökmesiyle ilgili soruşturma başlattı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin adli soruşturma başlattı.

Associated Press (AP) kaynaklarının edindiği bilgiye göre, Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'nün 26 Mart'ta büyük bir yük gemisinin çarpması sonucu yıkılmasına ilişkin FBI soruşturma başlattı. Yaşananlara neden olan koşullar ve federal yasalara uygun hareket edilip edilmediği araştırılacak.

FBI ayrıca "Dali" isimli kargo gemisinde mahkeme kararıyla incelemelerde bulundu.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon Scott, iki hukuk firmasıyla işbirliği içerisinde olduklarını söyleyerek sorumluların ceza alması ve halkın en az derece etkilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

FBI'dan ayrı bir soruşturma yürüten ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy de geçen hafta yaptığı açıklamada, yük gemisinin elektrik sistemlerine yoğunlaştıklarını belirterek, olaya ait görüntülerde geminin güç sorunu yaşamış olabileceğinin görüldüğünü söyledi.

Bu arada, dalgıçların 3 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 3 kişinin ise henüz bulunamadığı bilgisi paylaşıldı.

Ne olmuştu?

ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir yük gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, köprü üzerindeki çok sayıda araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, "Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongrenin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

2003'ten itibaren Ulusal Kongrede Maryland'i temsil eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen, 26 Mart'ta verdiği demeçte, köprünün yeniden inşasının toplam maliyetinin ne kadar olacağının henüz bilinmediğini kaydetmişti.

Hollen, maliyetin yüzde 90'ının federal acil fonundan, kalan 10'luk dilimin ise eyalet fonlarından karşılanacağını ifade etmişti.