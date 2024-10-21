ABD, Filipinler'e Füze Sistemi Konuşlandıracak - Son Dakika
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ABD, Filipinler'e Füze Sistemi Konuşlandıracak

Tümgeneral Evans, Filipinler'e füze sistemi kurulmasının olası savaşlar için önemli olduğunu belirtti.

21.10.2024 20:16
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ABD Ordusu 25. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Marcus Evans, ordunun Filipinler'e orta menzilli bir füze sistemi konuşlandırmasının olası bir savaş durumuna hazırlıklı olma açısından "son derece önemli" olduğunu belirtti.

Associated Press'e (AP) konuşan Amerikalı Tümgeneral Evans, Filipinler'in kuzeyine füze sisteminin konuşlandırılmasının, ABD ve Filipinler ordusunun bu tür ağır silahların potansiyel kullanımına yönelik ortak eğitim almalarına olanak sağladığını söyledi.

Füze sistemi konuşlandırmasının bölgede çıkacak olası bir savaşa hazırlıklı olma açısından da "son derece önemli" olduğunu kaydeden Evans, "Bizim işimiz Filipinler ordusundaki ekip arkadaşlarımızla hazırlık açısından her geçen gün daha da iyiye gitmektir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Filipinli 3 güvenlik yetkilisi de nisan ayında konuşlandırılan Typhon füze sisteminin eylülde ülkeden çıkartılması gerektiğini ancak bölgede caydırıcılığı artırabilmek için füze sisteminin ülkede süresiz olarak tutulmasına karar verildiğini aktardı.

Typhon füze sistemi nisanda konuşlandırılmıştı

ABD ordusu, orta menzilli bir füze sistemi olan Typhon'u nisanda Filipin birlikleriyle yapılan muharebe tatbikatlarının bir parçası olarak Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmıştı. Typhon füze sisteminin ateşleyebildiği Tomahawk füzeleri 1600 kilometrelik menziliyle Çin'i de etki alanına alabiliyor.

Çin ise bölgesel istikrar ve barışı tehlikeye atabileceği gerekçesiyle ABD'nin Filipinler de dahil olmak üzere bölgeye artan askeri yığınaklarına şiddetle karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filipinler, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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