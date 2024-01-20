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ABD, Filistinli Amerikalı gencin öldürülmesini ciddi endişeyle karşıladı - Son Dakika
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ABD, Filistinli Amerikalı gencin öldürülmesini ciddi endişeyle karşıladı

ABD yönetimi, Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin ölümünü ciddi endişeyle karşıladığını bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, olayın aydınlatılması ve konuyla ilgili kapsamlı bilgi almak için İsrail yönetiminden bilgi isteyeceklerini belirtti.

ABD, Filistinli Amerikalı gencin öldürülmesini ciddi endişeyle karşıladı
20.01.2024 - 00:45,
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ABD yönetimi, 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesini "ciddi endişeyle" karşıladığını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü 17 yaşındaki gençle ilgili soruyu yanıtladı.

Kirby, ABD yönetimi olarak Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi adlı gencin öldürüldüğü haberlerini gördüklerini ve bundan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

İsrail yönetiminden konuyla ilgili kapsamlı bilgi isteyeceklerini kaydeden Kirby, olayın aydınlatılması konusunu da takip edeceklerini aktardı.

Hicazi, Ramallah'ın doğusundaki Uyun el-Haramiye bölgesinde İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurulmuş, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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