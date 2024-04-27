İsrail ordusu, ABD\'nin Gazze\'deki yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti

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İsrail ordusu, ABD'nin Gazze kıyısında yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti.

Ordunun X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzer iskele inşaatıyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin, insani yardımların taşınacağı ve Gazze'deki limanlarla bağlantısı olacak yüzer iskelenin inşaatına devam ettiği bildirildi.

Söz konusu yüzer iskelenin yüzölçümünün yaklaşık 281 dönüm olacağı ve Gazze'ye büyük miktarda mal girişi için tasarlandığı kaydedildi.

Sosyal medya hesabında, inşaat faaliyetlerine ilişkin video da paylaşıldı.

Yüzer iskele projesinde faaliyet gösterecek ABD donanmasına ait bir geminin, cuma günü Gazze Şeridi açıklarına demir attığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici iskele inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 24 Nisan'da New York'taki BM binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini ancak ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.