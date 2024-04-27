İsrail ordusu, ABD'nin Gazze'deki yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail ordusu, ABD'nin Gazze'deki yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti

İsrail ordusu, ABD\'nin Gazze\'deki yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti

İsrail ordusu, ABD'nin Gazze kıyısında yüzer iskele inşaatına devam ettiğini açıkladı. ABD'nin, insani yardımların taşınacağı ve Gazze'deki limanlarla bağlantısı olacak yüzer iskelenin inşaatı devam ediyor. Yüzer iskele projesinde faaliyet gösterecek ABD donanmasına ait bir gemi, Gazze Şeridi açıklarına demir atmıştı. Bu proje, Gazze'ye büyük miktarda mal girişi için tasarlanmıştır.

27.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ABD'nin Gazze kıyısında yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti.

Ordunun X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzer iskele inşaatıyla ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'nin, insani yardımların taşınacağı ve Gazze'deki limanlarla bağlantısı olacak yüzer iskelenin inşaatına devam ettiği bildirildi.

Söz konusu yüzer iskelenin yüzölçümünün yaklaşık 281 dönüm olacağı ve Gazze'ye büyük miktarda mal girişi için tasarlandığı kaydedildi.

Sosyal medya hesabında, inşaat faaliyetlerine ilişkin video da paylaşıldı.

Yüzer iskele projesinde faaliyet gösterecek ABD donanmasına ait bir geminin, cuma günü Gazze Şeridi açıklarına demir attığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici iskele inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, 24 Nisan'da New York'taki BM binasında gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini ancak ilave destek sağlayabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, ABD'nin Gazze'deki yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Tekstil Deposu Yangını İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Tekstil Deposu Yangını
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:42 Sakarya’da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 23:30:52. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, ABD'nin Gazze'deki yüzer iskele inşaatına devam ettiğini belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement