ABD Gemi Geçişiyle Tayvan Boğazında Gerginlik Arttı - Son Dakika
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ABD Gemi Geçişiyle Tayvan Boğazında Gerginlik Arttı

ABD gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti; Çin gemileri durumu takip etti, gerginlik yükseldi.

12.02.2025 05:46
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ABD savaş gemisi ile sivil araştırma gemisinin, Çin ile Tayvan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke" sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Ralph Johnson muhribi ile "Pathfinder" sınıfı sivil araştırma gemisi USNS Bowditch'in, "Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sulardan yapılan geçişin uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulanan açıklamada, gemilerin Boğaz'a kıyısı bulunan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan koridoru kullandığı kaydedildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada ise, geçişe tepki gösterilerek, Çin Deniz ve Hava Kuvvetlerinin, "ABD gemilerini seyri boyunca takip ettiği" ve "durumu etkin şekilde kontrol altına aldığı" belirtildi.

ABD'nin eylemlerinin, "yanlış mesaj verdiği ve güvenlik risklerini artırdığı" ifade edilen açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barış ve istikrarı korumak için daima teyakkuzda olacakları vurgulandı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA

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