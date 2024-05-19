ABD Gemisinden Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri - Son Dakika
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ABD Gemisinden Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri

ABD Gemisinden Gazze\'ye İnsani Yardım Malzemeleri

ABD tarafından Gazze Şeridi'nde insani yardım malzemelerini taşımak üzere inşa edilen geçici yüzer iskele, Cuma günü faaliyete başladı. Filistin güvenlik kaynakları küçük teknelerin, kıyı açıklarında bekleyen devasa bir ABD gemisinden yardımları indirip iskeleye aktardığını belirtti. Kamyonlar yükleri kıyı yerleşim bölgesindeki BM depolarına götürecek. İskele, İsrail'in bölgenin en güneyindeki Refah'ı kontrol altına alması ve Gazze'ye yönelik saldırıları artırması sonucu yardım için önemli birçok kara geçiş noktasının kapalı olması nedeniyle yerleştirildi.

19.05.2024 09:57
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Dosya Boyutu: 127.96 MB

ÇEKİM TARİHİ: 17 Mayıs 2024

1. Kıyı açıklarında bekleyen ABD gemisinden çeşitli görüntüler

2. Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardım malzemelerinden çeşitli görüntüler

ABD tarafından Gazze Şeridi'nde insani yardım malzemelerini taşımak üzere inşa edilen geçici yüzer iskele, Cuma günü faaliyete başladı.

Filistin güvenlik kaynakları küçük teknelerin, kıyı açıklarında bekleyen devasa bir ABD gemisinden yardımları indirip iskeleye aktardığını belirtti.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar Filistin'e ait onlarca kamyonun, insani yardımların yüklenmesi için kıyı şeridinde beklediğini ifade etti. Kamyonlar yükleri kıyı yerleşim bölgesindeki BM depolarına götürecek.

İskele, İsrail'in bölgenin en güneyindeki Refah'ı kontrol altına alması ve Gazze'ye yönelik saldırıları artırması sonucu yardım için önemli birçok kara geçiş noktasının kapalı olması nedeniyle yerleştirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD Gemisinden Gazze'ye İnsani Yardım Malzemeleri - Son Dakika

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