ABD Gizli Servisi koruma politikalarını 34 yıldır güncellememiş - Son Dakika
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ABD Gizli Servisi koruma politikalarını 34 yıldır güncellememiş

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ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi raporuna göre, Gizli Servis başkan ve yetkilileri koruma protokollerini 1991'den bu yana değiştirmedi. 2015-2025 arasında 83 güvenlik olayından sadece 25'inin ardından politikalar güncellenirken, kurum kendi gözden geçirme kuralını da ihlal etti.

ABD'de, Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen, Gizli Servis'in güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı.

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı raporda, Gizli Servis'in, ABD Başkanı ve yurt dışına seyahat eden diğer yetkilileri korumaya yönelik protokolleri 1991'den bu yana değiştirmediği belirtildi.

En son Trump'ın, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmek zorunda kalmasının ardından konunun üzerine gidilirken, ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturmada, Gizli Servis'in gerekli güncellemeleri yapmadığı, İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi.

ABD medyası, Kongre denetleme kurumunun bulgularının, koruma ekiplerinin Trump'a yönelik suikast girişimlerini ele alış biçimi ile Air Force One'ın olası tehditlere karşı şaşırtma amacıyla kullanılması konusunda yürütülen incelemelerin devam ettiği bir dönemde gündeme geldiğine dikkati çekti.

2015-2025 arasında Gizli Servis'in normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı incelediği aktarılan raporda, bunlardan 25'inin ardından ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda politikaların güncellendiği belirtildi.

Raporda, "Çoğu zaman Gizli Servis, güvenlik olaylarının ardından koruma politikalarını güncellememiştir ve Gizli Servis politikası, personelinin bu durumlarda statükoyu koruma gerekçelerini belgelemesini gerektirmez. Sonuç olarak Gizli Servis, koruma politikalarını güncelleme konusunda karar verirken eksiksiz bilgiye sahip değildir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca rapora göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yayınlanmasından itibaren dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı.

Geçen hafta Hesap Verebilirlik Ofisi, kurumun sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi, "görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında" idari izne çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Gizli Servisi koruma politikalarını 34 yıldır güncellememiş - Son Dakika

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