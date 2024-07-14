ABD Gizli Servisi: Trump'a yapılan saldırı miting alanının dışından gerçekleşti

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ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasındaki saldırının, miting alanının dışından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Guglielmi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Pensilvanya'daki mitingi sırasında, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden sahneye doğru birçok kez ateş ettiğini açıkladı.

Anthony Guglielmi, ABD Gizli Servisi'nin, şüpheli saldırganı etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Guglielmi, Gizli Servis'in duruma hızla koruyucu önlemlerle yanıt verdiğini kaydederek, Trump'ın güvende olduğunu ve genel tıbbi durumunun değerlendirildiğini aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Guglielmi, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) resmi olarak bilgilendirildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.