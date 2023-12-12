 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD, Guatemala vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, Guatemala vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Guatemala Kongresi üyeleri dahil olmak üzere yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri ve seçimin sonuçlarını geçersiz kılmaya çalıştıkları gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdi.

ABD, Guatemala vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi
12.12.2023 - 10:59,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Guatemala Kongresinin 100'den fazla üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, "demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri ve seçimin sonuçlarını geçersiz kılmaya çalıştıkları" gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Guatemala'da "demokrasi karşıtı" eylemlerin "şiddetle" kınandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin içlerinde 100'ü aşkın Kongre üyesinin de bulunduğu yaklaşık 300 Guatemala vatandaşına, "seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya çalışmalarının yanı sıra demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdikleri" gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdiği kaydedildi.

ABD'nin, "Guatemala'nın demokrasisine zarar veren" kişilere yönelik benzer adımlar atmayı sürdüreceği aktarılan açıklamada, ABD'nin "Guatemala halkının iradesine saygı duyulmasını sağlamak isteyenlerin" yanında olduğu bildirildi.

Guatemala'da ne olmuştu?

Ülkede 20 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Bernardo Arevalo, yüzde 58 oy alarak yarışı açık ara önde bitirmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklayarak, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.

"Seçimlerde sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları araştırmak için başsavcılar Consuelo Porras ve Rafael Curruchiche nezaretinde yapılan baskınlarda Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ile polis karşı karşıya gelmişti.

Arevalo, sandıkların Başsavcılık yetkililerince yapılan baskınla "usulsüzce açıldığı" gerekçesiyle 19 Eylül'de Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Guatemala, Dış Politika, Göçmenler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Guatemala vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Guatemala vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement