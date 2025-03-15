ABD, Güney Afrika Büyükelçisi'ni İstenmeyen Kişi İlan Etti

WASHINGTON, 15 Mart (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Ebrahim Rasool'u istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

Rubio cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rasool'un "ABD'den ve Başkan Donald Trump'tan nefret eden, ırk temelli provokasyon yapan bir politikaya" sahip olduğunu öne sürdü.

Rubio, "Artık onunla görüşecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Kendisi istenmeyen kişi olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kararın gerekçesini açıklamayan Rubio, mesajında Breitbart'ta yayımlanan "Güney Afrika Büyükelçisi Ebrahim Rasool: Trump, Dünyada Beyaz Üstünlükçü Harekete Liderlik Yapıyor" başlıklı yazıya bağlantı verdi.

ABD'li medya kuruluşu CNN, Rasool'un istenmeyen kişi ilan edilmesinin, iki ülke arasında "hızlı gerileyen ilişkilerde yeni bir perde" olduğuna dikkat çekti.

Haberde iki ülke arasındaki gerginliğin Joe Biden yönetimi döneminde de var olduğuna dikkat çekildi. Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Washington yönetimi, Güney Afrika'yı cezalandırma amacı taşıyan bir dizi adım attı.

Habere göre, Trump ve Güney Afrika doğumlu Elon Musk, Güney Afrika'da toprak reformu kapsamında beyaz çiftçilere ayrımcılık yapıldığını savunuyor. Güney Afrika hükümeti ise apartheid rejiminin kalıntılarını ortadan kaldırmak için bu reformun gerekli olduğunu belirtiyor.