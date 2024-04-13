ABD Güney Komutanı'nın Arjantin ziyaretinde Çin'in uzay istasyonu tepkisi

ABD Güney Komutanı Orgeneral Laura Richardson'ın Arjantin'i ziyaretinde Patagonia bölgesinde Çin'in ortaklığında kurulan Neuquen Derin Uzay İstasyonu'nun askeri amaçlı kullanılabileceğine dair sözleri, Pekin yönetiminin tepkisini çekti.
Çin'in Buenos Aires Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Neuquen Derin Uzay İstasyonu'nun Çin ve Arjantin'in uzay teknolojisi alanında bir işbirliği projesi olduğu ve sivil kullanım dışında bir amaç taşımadığı belirtildi.
Uzayın insanlığın ortak evi olduğu, güç mücadelelerinin sahası haline getirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD'de bazıları hala soğuk savaş zihniyetine, sıfır toplamlı oyun mantığına saplanmış durumda." ifadesine yer verildi.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, ABD Güney Komutanı Richardson, 2 Nisan'da yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Javier Milei ile görüşmesinde istasyonla ilgili güvenlik endişelerini dile getirmişti.
Radyo teleskobuyla geniş alanda radar gözlemleri yapabilen istasyonun, "küresel elektronik takip ve izleme kabiliyetine" sahip olduğuna dikkati çeken Richardson, bunun askeri amaçlar için kullanılabileceğini ileri sürmüştü.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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