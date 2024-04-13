ABD Güney Komutanı'nın Arjantin ziyaretinde Çin'in uzay istasyonu tepkisi

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ABD Güney Komutanı Orgeneral Laura Richardson'ın Arjantin'i ziyaretinde Patagonia bölgesinde Çin'in ortaklığında kurulan Neuquen Derin Uzay İstasyonu'nun askeri amaçlı kullanılabileceğine dair sözleri, Pekin yönetiminin tepkisini çekti.

Çin'in Buenos Aires Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Neuquen Derin Uzay İstasyonu'nun Çin ve Arjantin'in uzay teknolojisi alanında bir işbirliği projesi olduğu ve sivil kullanım dışında bir amaç taşımadığı belirtildi.

Uzayın insanlığın ortak evi olduğu, güç mücadelelerinin sahası haline getirilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD'de bazıları hala soğuk savaş zihniyetine, sıfır toplamlı oyun mantığına saplanmış durumda." ifadesine yer verildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, ABD Güney Komutanı Richardson, 2 Nisan'da yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Javier Milei ile görüşmesinde istasyonla ilgili güvenlik endişelerini dile getirmişti.

Radyo teleskobuyla geniş alanda radar gözlemleri yapabilen istasyonun, "küresel elektronik takip ve izleme kabiliyetine" sahip olduğuna dikkati çeken Richardson, bunun askeri amaçlar için kullanılabileceğini ileri sürmüştü.