ABD, Güney Kore'deki Sıkıyönetimi Kaygıyla İzliyor

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ABD yönetimi, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri "derin bir kaygıyla" izlediklerini, süreçle ilgili önceden bilgilerinin olmadığını ve Seul'deki siyasi anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesini beklediklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Patel, Güney Kore'deki olaylarla ilgili olarak muhataplarıyla her düzeyde temas kurduklarını ve süreci yakından izlediklerini kaydederek, "Güney Kore'deki son gelişmeleri derin bir kaygıyla izliyoruz." dedi.

"Bizim umudumuz ve beklentimiz, herhangi bir siyasi anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesidir." şeklinde konuşan ABD'li Sözcü Yardımcısı, gelişmelerin halen çok sıcak olduğunu ve bir yargıda bulunma konusunda dikkatli davrandıklarını belirtti.

Beyaz Saray: ABD önceden bilgilendirilmedi

Öte yandan, AA muhabirine yeni bir yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Seul'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD'li yetkili, "ABD'ye bu açıklama önceden bildirilmedi. Güney Kore'de sahada gördüğümüz gelişmelerden ciddi şekilde endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, halen Angola ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girmişti.

Daha sonra toplanan Güney Kore parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etmişti. Bu kararın ardından meclis binasına giren askerlerin binadan ayrıldığı bildirilmişti.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Partinin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Ülkenin anayasasına göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.