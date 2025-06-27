ABD, Haiti'nin Geçici Koruma Statüsünü Sonlandırdı

ABD hükümeti, Haiti'nin 3 Ağustos'ta süresi biten geçici koruma statüsünü sona erdireceğini bildirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Haiti'nin geçici koruma statüsünün sonlandırılmasına dair detaylar paylaşıldı.
Açıklamada, Haiti'nin 3 Ağustos'ta süresi dolan geçici koruma statüsünün sonlandırılacağı belirtilerek statünün feshinin 2 Eylül'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.
Bir Bakanlık sözcüsünün, "Haiti'deki çevresel durum, Haiti vatandaşlarının evlerine dönmelerini güvenli kılacak kadar iyileşmiştir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in kurumlar arası ortaklarla görüştükten sonra Haiti'deki koşulların artık geçici koruma statüsünün yasal gerekliliklerini karşılamadığına karar verdiği aktarıldı.
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