ABD, Haiti'ye gönderilecek güvenlik misyonu için 100 milyon dolar daha ayırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik krizi ve siyasi kriz yaşanan Haiti'ye gönderilmesi amaçlanan çok uluslu güvenlik misyonu için 100 milyon dolar daha ayırdıklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Jamaika'nın başkenti Kingston'da düzenlenen, Haiti'deki güvenlik durumu ve siyasi krizin ele alındığı Karayip Topluluğu (CARICOM) toplantısına katıldı.
Toplantıya ayrıca Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Guyana Devlet Başkanı ve CARICOM Dönem Başkanı Irfaan Ali katıldı.
Blinken, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "ABD Savunma Bakanlığının, gönderilecek misyona onaylı desteğini 100 milyondan 200 milyon dolara yükselterek iki katına çıkardığını duyuruyorum." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca Haiti'ye 33 milyon dolar insani yardımda bulunacaklarını ifade etti.
Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, Haiti'deki ABD Büyükelçiliği personelinin ülkeden ayrılmasına yönelik talimatı geçen temmuzda verdiklerini, farklı zamanlarda ülkeden ayrılan diplomatlar olduğunu aktardı.
Miller, ayrıca Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Haiti'ye gönderilecek çok uluslu güvenlik misyonunu görüştüğünü anımsatarak, "Bu misyonun en kısa zamanda gönderilmesini umuyoruz." dedi.
Ne olmuştu?
Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.
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