ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'deki Kapasite Fazlası Üretimi Uyardı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'deki Kapasite Fazlası Üretimi Uyardı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'de devlet destekli yatırımlarla büyüyen kapasite fazlası üretimin küresel ekonomide dengesizliklere yol açacağı uyarısında bulundu. Yellen, Çin ile sağlıklı bir ekonomik ilişki kurmak istediklerini vurgulayarak, Amerikan firmalarının Çin'deki gayriadil muameleyle karşılaştıklarını ve piyasaya erişim engellerinin iş ortamına zarar verdiğini belirtti. Ayrıca, kapasite fazlası üretimin düşük fiyatlarla büyük ölçekli ihracata yol açarak Amerika ve diğer ülkelerin şirketlerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Yellen, Çin'in kapasite fazlasına çözüm üretmesi ve piyasa temelli reformlara odaklanması gerektiğini söyledi.

05.04.2024 19:35
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'i ziyaretinde, ülkede elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları üretimi gibi yükselen sektörlerde devlet destekli yatırımlarla büyüyen kapasite fazlası üretimin küresel ekonomide dengesizliklere yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD'li Bakan, ziyaretinin ilk durağında, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guancou şehrinde Amerikan Ticaret Odası (AmCham) temsilcileriyle bir araya geldi

Yellen, görüşmede, ABD'nin Çin ile sağlıklı bir ekonomik ilişki kurmak istediğini, Çin ile ekonomik bağları koparma arayışında olmadığını vurguladı.

ABD ve Çin ekonomilerinin birlikte küresel gayrısafi hasılanın yüzde 40'ını oluşturduğuna dikkati çeken Yellen, "ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişki, dünyanın en önemli ikili ekonomik ilişkisi. Dünyanın her yerinde ülkeler yalnızca bizim ekonomilerimizi değil, aynı zamanda ilişkimizi de yakından izliyor. Bu ilişkinin sorumlu şekilde yönetilmesi gerekiyor." dedi.

Yellen, AmCham'ın yaptığı ankette Çin'de faaliyet gösteren Amerikan firmalarının üçte birinin Çinli rakiplerine kıyasla gayriadil muameleyle karşılaştıklarını dile getirdiğini hatırlatarak, yabancı firmaların piyasaya erişimine yönelik engellerin ve Amerikan firmalarına yönelik zorlayıcı eylemlerin ülkedeki iş ortamına zarar verdiğine dikkati çekti.

"Çin, yalnızca ihracata dayalı büyüyemeyecek kadar büyük"

Amerikan firmalarının Pekin yönetiminin piyasa yaklaşımından giderek uzaklaşan bir yaklaşımı benimsemesinden endişeli olduğunu ifade eden Yellen, bazı sektörlerdeki kapasite fazlası üretimin öncelikli kaygı konusu olduğunu belirtti.

Yellen, bazı yeni sektörlerdeki doğrudan ve dolaylı devlet desteklerinin Çin'deki iç talebi aşan ve küresel piyasanın kaldırabileceğinden fazla bir üretim kapasitesine yol açtığına işaret etti.

Kapasite fazlası üretimin yeni bir sorun olmadığını ancak son zamanlarda yoğunlaşarak yeni sektörlerde potansiyel riskleri ortaya çıkardığını vurgulayan Yellen, "Kapasite fazlası üretim, düşük fiyatlarla büyük ölçekli ihracat yaratıyor. Bu yalnızca Amerika firmalarının ve işçilerinin işlerini kaybetmesine yol açmakla kalmayacak, Hindistan Meksika gibi ülkelerin şirketlerini de olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Yellen, kapasite fazlası üretimin tedarik zincirlerinin aşırı yoğunlaşmasına yol açarak küresel ekonominin direncini de olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

Kapasite fazlasının Çin sanayisi ve şirketleri açısından da risk taşıdığını, Çin'in verimliliğini ve büyümesini olumsuz etkileyebileceğini savunan Yellen, "Bence kapasite fazlasına çözüm üretmek ve genel anlamda piyasa temelli reformlara odaklanmak Çin'in çıkarına olacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, Çin yalnızca ihracata dayalı büyüyemeyecek kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, Çin'in talep yaratmak yerine yalnızca arz yaratmaya yönelik politikalara yönelmesinin küresel etkileri olacağı uyarısını dile getirdi.

Guangcou ve Pekin'de temaslarda bulunacak

ABD'li bakan, Guangcou'da ayrıca Guangdong Valisi Vang Veycong ile görüştü ve Çinli muhatabı, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ikili temaslarına başladı.

Yarın Guangcou'da Hı ile temaslarını sürdürecek olan Yellen, akşam saatlerinde başkent Pekin'e hareket edecek. Yellen, Pekin'de Başbakan Li Çiang, Maliye Bakanı Lan Fo'an, Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng, Pekin Belediye Başkanı Yin Yong ve geçmişte ABD ile ticaret görüşmelerini yürüten Ekonomik İlişkilerden Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile görüşecek.

Yellen, en son Temmuz 2023'te Çin'i ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'deki Kapasite Fazlası Üretimi Uyardı - Son Dakika

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