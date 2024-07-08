ABD heyeti Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı - Son Dakika
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ABD heyeti Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi. ABD heyeti, Gazze'de ateşkes için gerçekleşecek yeni müzakereler öncesinde Mısır güvenlik heyetiyle bir araya gelecek. Mısırlı heyetin de Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiği kaydedildi.

08.07.2024 20:31
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Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a ulaştığı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El- Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, Burns başkanlığındaki ABD heyetinin Gazze'de ateşkes müzakereleri için Kahire'ye geldiği belirtildi.

"ABD heyeti, Gazze'de ateşkes için gerçekleşecek yeni müzakereler öncesinde Mısır güvenlik heyetiyle bir araya gelecek." ifadeleri kullanılan haberde, Mısırlı heyetin de Gazze'de ateşkes anlaşmasının sağlanması için yoğun çabalar sarf ettiği kaydedildi.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere bugün Mısır'a gitmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD heyeti Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştı - Son Dakika

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