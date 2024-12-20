ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü - Son Dakika
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ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü

ABD Heyeti Şam\'da HTŞ ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyet, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'da Heyet Tahrir Şam yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'de katılımcı bir siyasi süreç için prensipler ele alındı.

20.12.2024 20:46
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ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf liderliğindeki heyetin, bugün Şam'a yaptığı ziyarette Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yetkilileriyle görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği zirvede "üzerinde anlaştığı prensiplerin" ele alındığı, Suriye liderliğinde temsil gücüne sahip tüm "Suriyelilerin haklarına saygılı, katılımcı bir siyasi sürece destek olunacağı" paylaşıldı.

Suriye'de 8 Aralık'ta Baas rejiminin sona ermesinin ardından ilk defa bir ABD heyeti Şam'ı ziyaret etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.


Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • TÜRK GÜCÜ:
    PKK ile savaşmamalarını söylediler Suriye de her şey yeni başlıyor 0 0 Yanıtla
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