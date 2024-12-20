ABD Heyeti Suriye'de HTŞ ile Görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Heyeti Suriye'de HTŞ ile Görüşecek

ABD Heyeti Suriye\'de HTŞ ile Görüşecek

ABD'li diplomatlardan oluşan heyet, Suriye'de HTŞ temsilcileriyle görüşmek için Şam'a gitti.

20.12.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti, Suriye'de yönetimi ele geçiren terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) temsilcileri ile görüşmek amacıyla Şam'a gitti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de şu anda yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının geçmişte bildirilen sayıdan yaklaşık bin 100 daha fazla daha olduğunu belirtti.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devirilmesi ve yönetimin terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından ele geçirilmesinin ardından, ABD'li üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyet, HTŞ temsilcileri ile görüşmek için bugün Şam'a gitti. ABD'li diplomatların "ılımlı ve kapsayıcı bir yolu teşvik etmek ve kayıp Amerikalılarla ilgili ipuçları bulmak umuduyla" Suriye'ye gittiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyetin Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve bölgesel ortaklar tarafından onaylanan geçiş ilkelerini görüşmek üzere HTŞ temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyette ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve Bakanlığın Suriye angajmanını yönetmekle görevlendirilen yeni Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein'ın yer aldığını açıkladı.

Sözcü, diplomatların HTŞ'nin yanı sıra sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyelilerle "ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda" görüşeceklerini bildirdi. Görüşme, ABD ile Suriye'nin geçici hükümeti arasındaki ilk yüz yüze ve resmi buluşma olacak.

Pentagon, Suriye'de 2 bin ABD askeri bulunduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de şu anda yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının geçmişte bildirilen sayıdan yaklaşık bin 100 daha fazla daha olduğunu belirtti. Ryder, "Verdiğimiz rakamlar arasındaki farkı göz önünde bulundurarak, size bu rakamı vermeye karar verdim" dedi.

IŞİD'le savaşmak üzere 2 bin askerin Suriye'de bulunduğunu belirten Ryder, "Konuşlandırmalarımızda ve bu sayıların bazılarında çoğu zaman diplomatik ve operasyonel güvenlik mülahazaları söz konusudur ve burada da durum kesinlikle budur" dedi.

Pat Ryder, "Anladığım ve bana da açıklandığı üzere, bu ilave kuvvetler değişen görev gereksinimlerini karşılamak üzere konuşlandırılan geçici rotasyonel kuvvetler olarak kabul edilirken, çekirdek 900 konuşlandırıcı daha uzun süreli görevlerde bulunuyor" ifadelerini kulandı.

Kaynak: ANKA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Tahrir, Suriye, Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Heyeti Suriye'de HTŞ ile Görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:39 Bakan Ersoy’un eşi “Ölünce beni kim yıkayacak“ afişine tepki gösterdi Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 22:17:26. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Heyeti Suriye'de HTŞ ile Görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.