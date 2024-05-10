ABD, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu iddiasını reddetti - Son Dakika
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ABD, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu iddiasını reddetti

ABD, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu iddiasını reddetti

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüleri arasında yaşanan tartışmada, ABD'nin Hindistan'daki seçimlere müdahil olduğu iddiası reddedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hindistan'daki seçimlere karışmadıklarını ve bu kararların Hindistan halkının vereceğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise ABD'nin Hindistan'ın iç politikasını dengesizleştirmek istediğini öne sürmüştü.

10.05.2024 14:49
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ABD, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, "Washington'un, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu" iddiasını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'daki basın toplantısında, bir gazetecinin, Zaharova'nın ABD'yi Hindistan'daki seçimlere karışmakla suçlamasına ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Miller, Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için devam eden seçimlere müdahil oldukları iddiasını, "Dünyanın hiçbir yerindeki seçimlere müdahil olmadığımız gibi Hindistan'daki seçimlere de karışmıyoruz. Bunlar, Hindistan halkının vereceği kararlardır." diyerek yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 8 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Hindistan'daki seçimlere müdahil olarak, ülkenin iç politikasını dengesizleştirmek istediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Hindistan parlamento seçimlerine müdahil olduğu iddiasını reddetti - Son Dakika

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