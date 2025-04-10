ABD Husilere Saldırdı: 3 Ölü, SİHA Düşürüldü

- ABD Husileri hedef aldı: 3 ölü

Husiler, ABD'ye ait SİHA'yı düşürdü

SANA - ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Husiler, ABD güçlerinin Yemen'de gece boyunca düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. El-Cevf kentinde ABD'ye ait MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Husiler, SİHA'nın enkazının görüntülerini paylaştı. Husiler ayrıca ABD'nin Hudeyde şehrine bağlı bir yerleşim bölgesine dün gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 13'e yükseldiğini ve ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

"ABD müsamaha göstermeyecek"

Washington çarşamba günü, "ABD, Husilere, Husilerin kontrolündeki limanlarda gemi boşaltmak ve petrol sağlamak da dahil olmak üzere destek sağlayan hiçbir ülke ya da ticari kuruluşa müsamaha göstermeyecek" açıklamasını yapmıştı.