ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas\'a azil maddeleri kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin göçmenlik politikaları nedeniyle azil istemiyle suçladıkları İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil maddesi kabul edildi.
Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ellerinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 214 evet oyuna karşı 213 hayır oyu ile Mayorkas aleyhinde hazırlanan iki azil maddesi onaylandı.
1876'dan bu yana ilk kez bir kabine üyesi Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle suçlanırken, Mayorkas'ın görevine devam edip etmeyeceğine Demokratların çoğunlukta olduğu Senato karar verecek.
Cumhuriyetçilerin, "sınır güvenliğiyle ilgili politikaları uygulamamak" ve "Kongre'ye yanlış beyanda bulunmak" suçlamalarıyla suçladığı Mayorkas, 26 Şubat'ta tatilden dönecek olan Senato'da oluşturulacak mahkemede yargılanacak.
Geçen haftaki oylamada Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini geçiremeyen Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, son oylamada Demokrat bakan hakkındaki azil maddelerinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Johnson, sınırlardan son bir yılda giren yasa dışı göçmen sayısının rekor kırdığını ve Biden yönetiminin bu konuda görevini yapmadığını savundu.
Karara tepki gösteren Demokratlar ise Mayorkas aleyhindeki azil maddelerinin tamamen siyasi saiklerle hazırlandığını ve meşru olmadığını iddia etti.
Mayorkas'ın kaderi Senato'da belli olacak
ABD yasalarına göre görevli bir yetkili Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle suçlandığında Senato'daki senatörler yemin ederek jüri görevi görüyor ve ilgili kişinin görevinde kalıp kalmayacağına karar veriyor.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, konuyla ilgili açıklamasında, 26 Şubat'ta tatilden döndükten sonra senatörlerin en kısa zamanda jüri olarak yemin ederek Mayorkas'la ilgili yargılama sürecini işleteceklerini belirtti.
Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senatoda senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.
Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Demokratların, Mayorkas'ı görevden alacak bir karara imza atması beklenmiyor.
Cumhuriyetçiler uzun süredir Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin, Meksika sınırı konusundaki politikalarını sert dille eleştiriyor.
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