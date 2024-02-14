ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a azil maddeleri kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a azil maddeleri kabul edildi

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas\'a azil maddeleri kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin göçmenlik politikaları nedeniyle suçladıkları İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil maddesi kabul edildi. Mayorkas'ın görevine devam edip etmeyeceğine Demokratların çoğunlukta olduğu Senato karar verecek.

14.02.2024 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin göçmenlik politikaları nedeniyle azil istemiyle suçladıkları İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil maddesi kabul edildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ellerinde tuttuğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 214 evet oyuna karşı 213 hayır oyu ile Mayorkas aleyhinde hazırlanan iki azil maddesi onaylandı.

1876'dan bu yana ilk kez bir kabine üyesi Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle suçlanırken, Mayorkas'ın görevine devam edip etmeyeceğine Demokratların çoğunlukta olduğu Senato karar verecek.

Cumhuriyetçilerin, "sınır güvenliğiyle ilgili politikaları uygulamamak" ve "Kongre'ye yanlış beyanda bulunmak" suçlamalarıyla suçladığı Mayorkas, 26 Şubat'ta tatilden dönecek olan Senato'da oluşturulacak mahkemede yargılanacak.

Geçen haftaki oylamada Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini geçiremeyen Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, son oylamada Demokrat bakan hakkındaki azil maddelerinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Johnson, sınırlardan son bir yılda giren yasa dışı göçmen sayısının rekor kırdığını ve Biden yönetiminin bu konuda görevini yapmadığını savundu.

Karara tepki gösteren Demokratlar ise Mayorkas aleyhindeki azil maddelerinin tamamen siyasi saiklerle hazırlandığını ve meşru olmadığını iddia etti.

Mayorkas'ın kaderi Senato'da belli olacak

ABD yasalarına göre görevli bir yetkili Temsilciler Meclisi tarafından azil istemiyle suçlandığında Senato'daki senatörler yemin ederek jüri görevi görüyor ve ilgili kişinin görevinde kalıp kalmayacağına karar veriyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, konuyla ilgili açıklamasında, 26 Şubat'ta tatilden döndükten sonra senatörlerin en kısa zamanda jüri olarak yemin ederek Mayorkas'la ilgili yargılama sürecini işleteceklerini belirtti.

Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senatoda senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.

Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Demokratların, Mayorkas'ı görevden alacak bir karara imza atması beklenmiyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin, Meksika sınırı konusundaki politikalarını sert dille eleştiriyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a azil maddeleri kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 08:40:38. #1.13#
SON DAKİKA: ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'a azil maddeleri kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement