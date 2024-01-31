 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'a azil maddeleri onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'a azil maddeleri onaylandı

ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas\'a azil maddeleri onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi, göçmenlik politikaları nedeniyle İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkında hazırladıkları azil maddelerini onaylayarak, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu İç Güvenlik Komitesi, salı günü tüm gün boyunca Mayorkas hakkında hazırlanan 2 azil maddesini görüştü.

31.01.2024 10:10
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi, göçmenlik politikaları nedeniyle İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkında hazırladıkları azil maddelerini onaylayarak, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu İç Güvenlik Komitesi, salı günü tüm gün boyunca Mayorkas hakkında hazırlanan 2 azil maddesini görüştü.

Komite, yerel saatle gece yarısından sonra Cumhuriyetçi üyelerin oyuyla Mayorkas hakkındaki maddeleri onaylayarak, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun söz konusu maddeleri ne zaman oylayacağı ise henüz net değilken, basındaki haberlerde oylamanın gelecek hafta olabileceği belirtiliyor.

Mayorkas, 150 yıldır azil ile karşı karşıya gelen ilk kabine üyesi

Cumhuriyetçilerin Mayorkas hakkında hazırladığı azil maddeleri, Meksika sınırı konusunda "federal göç kanunlarına uymayı reddetmek" ve "kamu güvenini suistimal etmek" başlıklarından oluşuyor.

Mayorkas, "yaklaşık 150 yıldır görevi başındayken hakkında azil maddeleri hazırlanan ilk kabine üyesi" oldu.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması halinde Mayorkas hakkındaki azil maddeleri, Senatoya gönderilecek.

Senatoda bir yargı komitesi oluşturulacak ve Mayorkas burada yargılanacak. Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senatoda senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.

Cumhuriyetçiler uzun süredir Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin, Meksika sınırı konusundaki politikalarını sert dille eleştiriyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP'de adaylık tartışması: Hacer Foggo tepki gösterdi
    10:48 CHP'de adaylık tartışması: Hacer Foggo tepki gösterdi

    CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.

  • İstanbul'da AK Parti ve CHP Adaylarının Oyları Eşitlendi
    10:35 İstanbul'da AK Parti ve CHP Adaylarının Oyları Eşitlendi

    MEDAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyları eşitlendi. Ankete katılan 3018 denek arasında yapılan araştırmada, her iki adayın da oy oranları aynı çıktı.

  • TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikleri açıkladı
    10:26 TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikleri açıkladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.

  • Numan Kurtulmuş nerede? Meclis'in karıştığı oturumda gözler en çok onu aradı
    10:10 Numan Kurtulmuş nerede? Meclis'in karıştığı oturumda gözler en çok onu aradı

    Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.

  • Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Uludağ'daki fiyatlara sitem etti: Et yemeği 3 bin 700 TL
    09:56 Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Uludağ'daki fiyatlara sitem etti: Et yemeği 3 bin 700 TL

    Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.

  • İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı nedenini açıkladı
    09:55 İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı nedenini açıkladı

    Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.

  • Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geliyor
    09:52 Araç sahiplerini üzen haber! Benzine zam geliyor

    Yüksek akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak eden araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Buna göre perşembe gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş zam bekleniyor.

  • ABD'nin F-16'sı Güney Kore'de düştü
    09:32 ABD'nin F-16'sı Güney Kore'de düştü

    ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu. Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.

Amerika Birleşik Devletleri, Sonora, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'a azil maddeleri onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 10:53:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'a azil maddeleri onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement