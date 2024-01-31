ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas\'a azil maddeleri onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi, göçmenlik politikaları nedeniyle İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkında hazırladıkları azil maddelerini onaylayarak, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu İç Güvenlik Komitesi, salı günü tüm gün boyunca Mayorkas hakkında hazırlanan 2 azil maddesini görüştü.
Komite, yerel saatle gece yarısından sonra Cumhuriyetçi üyelerin oyuyla Mayorkas hakkındaki maddeleri onaylayarak, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderdi.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun söz konusu maddeleri ne zaman oylayacağı ise henüz net değilken, basındaki haberlerde oylamanın gelecek hafta olabileceği belirtiliyor.
Mayorkas, 150 yıldır azil ile karşı karşıya gelen ilk kabine üyesi
Cumhuriyetçilerin Mayorkas hakkında hazırladığı azil maddeleri, Meksika sınırı konusunda "federal göç kanunlarına uymayı reddetmek" ve "kamu güvenini suistimal etmek" başlıklarından oluşuyor.
Mayorkas, "yaklaşık 150 yıldır görevi başındayken hakkında azil maddeleri hazırlanan ilk kabine üyesi" oldu.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması halinde Mayorkas hakkındaki azil maddeleri, Senatoya gönderilecek.
Senatoda bir yargı komitesi oluşturulacak ve Mayorkas burada yargılanacak. Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senatoda senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.
Cumhuriyetçiler uzun süredir Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin, Meksika sınırı konusundaki politikalarını sert dille eleştiriyor.
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