ABD İle İran Arasındaki Nükleer Görüşmeler Belirsiz

WASHINGTON, 19 Şubat (Xinhua) -- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın nükleer programına ilişkin iki ülke arasında yürütülen görüşmelere yönelik henüz net bir tarih belirlenmediğini açıkladı. Leavitt, İran'ın önümüzdeki birkaç hafta içinde müzakerelere ilişkin tutumuna dair daha fazla bilgi sunmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Leavitt çarşamba günkü basın toplantısında "Diplomasi her zaman Başkan Donald Trump'ın birinci seçeneği olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sözcü buna karşın "İran'a karşı bir saldırı için öne sürülebilecek birçok neden ve argüman bulunduğuna" da dikkat çekti.

Washington ile Tahran arasındaki görüşmeler için tarih vermekten kaçınan Leavitt, "ABD Başkanı adına tarih vermeyeceğini" belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise salı günü yaptığı açıklamada görüşmelerde birtakım olumlu sinyallerin alınmasına karşın ABD'nin kırmızı çizgilerinin halen dikkate alınmadığını söylemişti.

Axios haber portalının salı günü yayımladığı habere göre, Beyaz Saray'ın olası bir askeri müdahale seçeneğine giderek daha fazla yaklaştığı belirtiliyor. Haberde, Trump'a yakın bir danışmanın, görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde birkaç hafta içinde saldırı ihtimalinin "yüzde 90" olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde ABD'nin büyük ölçekli ve haftalarca sürecek ve muhtemelen İsrail'le ortaklaşa yürütülecek operasyonunda İran'ın nükleer programı ve füze programlarının hedef alınacağı ve İran liderlerine yönelik büyük bir tehdit içerebileceği ifade edildi.