ABD ile Kosova, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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ABD ile Kosova, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı

ABD ile Kosova, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen ile bir araya gelerek, yabancı devletlerin bilgi manipülasyonuyla mücadele konusunda işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı. Osmani, dezenformasyon ve siber saldırıların Kosova'nın istikrarı ve ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu belirtirken, Allen ise Batı Balkanlar'da güvenlik ve istikrarın temel öncelikler olduğunu vurguladı.

19.05.2024 18:55
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ABD ile Kosova arasında yabancı devletlerin bilgi manipülasyonuyla mücadele konusundaki işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzalandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen ile bir araya geldi.

Osmani ile Allen, ikili görüşmenin ardından yabancı devletlerin bilgi manipülasyonuyla mücadele konusundaki işbirliğini genişletmek için iki ülke arasında mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın dezenformasyon ve siber saldırılardan kurtulamadığını, Rusya'nın Sırbistan üzerinden bölgedeki etkisinin artmasıyla bu saldırıların yoğunlaştığını söyledi.

Dezenformasyon kampanyalarının Kosova'nın istikrarı ve ulusal güvenliğinin yanı sıra genel olarak Batı Balkanlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Osmani, "Bugünkü anlaşma, bilgi manipülasyonuyla mücadelede Kosova ile ABD arasında bilgi, uzmanlık ve en iyi uygulamaların alışverişini kolaylaştırıyor. Mutabakat anlaşması, ülkedeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, Kosova'daki medya ve tüm ilgili taraflar arasında sürekli işbirliğini ve daha fazla işbirliğini teşvik edecektir." diye konuştu.

Müsteşar Allen da Batı Balkanlar'da güvenlik ve istikrarın temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Bu sabah imzaladığımız mutabakat zaptı, dezenformasyonla mücadelede bilgi paylaşımı ilişkimizi ve işbirliğimizi resmileştirdi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ile Kosova, bilgi manipülasyonuyla mücadelede işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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