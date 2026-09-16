ABD ile Ürdün orduları Colorado'da 12. Eager Lion tatbikatını başlattı - Son Dakika
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ABD ile Ürdün orduları Colorado'da 12. Eager Lion tatbikatını başlattı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile Colorado eyaletindeki Fort Carson Askeri Üssü'nde iki haftalık ortak askeri tatbikat başlattığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Colorado eyaletinde Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile iki haftalık ortak askeri tatbikat başlattığını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden askerler, Colorado'daki Fort Carson Askeri Üssü'ne geldi.

İki ülkenin orduları arasında 12'ncisi düzenlenen "Eager Lion 2026" adlı ortak askeri tatbikat başlatıldı.

Her iki ülkeden 200'den fazla askeri personelin katıldığı iki haftalık tatbikatta, ordular arası işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.

ABD'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı tatbikatta terörle mücadele, hava savunması, deniz güvenliği, siber güvenlik ve afet müdahalesi alanlarında planlama ve işbirliğine odaklanılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ile Ürdün orduları Colorado'da 12. Eager Lion tatbikatını başlattı - Son Dakika

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