ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen’de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen’de Hava Saldırısı Düzenledi

ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen’de Hava Saldırısı Düzenledi

Koalisyon, Yemen'in Hudeyde kentinde Husi hedeflerine yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

22.12.2024 12:53
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SANA, 22 Aralık (Xinhua) -- ABD-İngiliz donanma koalisyonu pazar sabahı Yemen'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'deki Husi bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'nin bildirdiğine göre, saldırıda Hudeyde'nin Al-Luhayyah bölgesindeki bir alan isabet aldı. Haberde, daha fazla ayrıntı verilmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığı belirtilmedi.

Koalisyon güçleri ise henüz iddia edilen saldırı hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı X'te yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin cumartesi gecesi başkent Sana'da Husiler tarafından işletilen bir füze depolama tesisi ile komuta-kontrol tesisine hassas hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, komuta güçlerinin ayrıca Kızıldeniz üzerinde Husilere ait çok sayıda tek yönlü saldırı drone'u ve bir gemi savar seyir füzesini düşürdüğü belirtildi.

Hava saldırıları, Husilerin İsrail'in merkezine düzenlenen ve Tel Aviv'de en az 20 İsraillinin yaralanmasına neden olan balistik füze saldırısının sorumluluğunu üstlenmesinden saatler sonra gerçekleşti.

Husiler Kasım 2023'ten bu yana İsrail'deki kentlere roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını sekteye uğratıyor.

Bölgede konuşlu ABD öncülüğündeki donanma koalisyonu ise karşılık olarak silahlı grubu engellemek amacıyla ocak ayından bu yana Husi hedeflerine düzenli hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tel Aviv, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen’de Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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