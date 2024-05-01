ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen'deki Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen'deki Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi

Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz koalisyonu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanına yeni bir hava saldırısı düzenledi. Saldırının detayları hakkında bilgi verilmezken, bölge sakinleri saldırının güçlü olduğunu ve Husilere ait bir mevziyi hedef aldığını aktardı. Husiler, İsrail bağlantılı gemilere saldırılarını Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştiriyor. ABD ve İngiltere ise Husi mevzilerine karşı askeri operasyonlar düzenliyor.

01.05.2024 11:45
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SANA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Kızıldeniz'deki ABD-İngiliz koalisyonu, Salı günü Yemen'de Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'ye yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El Mesira TV'nin haberinde, saldırının kuzeybatıdaki el-Salif bölgesinde bulunan Ras Issa limanını hedef aldığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Bölge sakinleri patlamanın güçlü olduğunu ve saldırının Husilere ait bir mevziiyi hedef aldığını aktardı.

Koalisyon ise saldırı iddiası hakkında henüz yorum yapmadı.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek vermek amacıyla geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri gemi savar balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruyor. Husiler, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonu bitmediği sürece saldırılarının devam edeceğini belirtti.

ABD ve İngiltere, Ocak ayında Husi mevzilerine hava saldırıları düzenleyerek askeri bir operasyon başlatmıştı. Buna karşılık Husiler de Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ABD ve İngiltere'ye ait ticari ve askeri gemilere yönelik saldırılarını artırdı.

Kaynak: Xinhua

Yemen, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen'deki Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD-İngiliz Koalisyonu Yemen'deki Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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