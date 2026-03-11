ABD Irak'ta Güvenlik Uyarısı Yayınladı

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan Amerikan vatandaşlarına yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayımlayarak İran ve İran bağlantılı milis grupların ülkedeki ABD'ye ait enerji altyapısını ve Amerikalıların bulunduğu noktaları hedef alabileceğini bildirdi.

ABD hükümetinin seyahat ve güvenlik bilgilendirme hesabı TravelGov tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, İran ve İran'la bağlantılı milislerin Irak'ta ABD'ye ait petrol ve enerji altyapısına saldırı planlıyor olabileceğine dair bilgiler bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu grupların Irak genelinde Amerikalıların sıkça kaldığı otelleri de hedef aldığı ve bu durumun Irak Kürt Yönetimi Bölgesi'ni de kapsadığı belirtildi.

Uyarıda, İran bağlantılı milis grupların Irak'ta kamu güvenliği için "önemli bir tehdit oluşturmaya devam ettiği" vurgulanırken, ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları, düşük profil sergilemeleri ve kendilerini hedef haline getirebilecek alanlardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Irak'ta geçmişte ABD vatandaşlarına ve ABD çıkarlarına yönelik saldırılar gerçekleştiği, Amerikalıların kaçırılma riskiyle de karşı karşıya olduğu ifade edildi. ABD ile bağlantılı işletmeler, yabancıların sıklıkla kaldığı oteller ve diğer bazı tesislerin daha önce saldırıya uğradığı da hatırlatıldı.

ABD yönetimi Irak'taki vatandaşlarına kişisel güvenlik durumlarını gözden geçirmelerini ve mümkünse ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti. Açıklamada, birçok kişi için "güvenli bir şekilde mümkün olur olmaz Irak'tan ayrılmanın en iyi seçenek olabileceği" ifade edildi.

Uyarıda ayrıca Irak hava sahasının kapalı olduğu ve ticari uçuşların şu anda yapılmadığı belirtilirken, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye kara yolu ile çıkışların mümkün olduğu kaydedildi. Bununla birlikte kara sınırlarının kısa sürede kapanabileceği uyarısında bulunuldu. ABD vatandaşlarına Irak'ta kalmaları halinde düşük profil sergilemeleri, güvenli bir yerde uzun süre kalmaya hazır olmaları ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini stoklamaları tavsiye edildi.