ABD, Irak'taki Vatandaşlarına Terk Çağrısı Yaptı - Son Dakika
ABD, Irak'taki Vatandaşlarına Terk Çağrısı Yaptı

29.03.2026 22:06
ABD Büyükelçiliği, İran'ın Amerikan üniversitelerini hedef alabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran ve ona bağlı milislerin, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok'taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef almayı planladığını belirterek, ABD vatandaşlarına Irak'ı derhal terk etmeleri çağrısını yineledi.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın muhtemel Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada ülkedeki Amerikan üniversitelerine yönelik saldırı planlarına ilişkin şunlar belirtildi:

"İran ve ona bağlı terörist milisler, Bağdat, Süleymaniye ve Duhok'taki Amerikan üniversitelerini ve ABD ile bağlantılı olduğu düşünülen diğer üniversiteleri hedef almayı planlıyor olabilir. İran özellikle Orta Doğu genelindeki Amerikan üniversitelerine yönelik tehditlerde bulunmuştur. İran yanlısı terörist milisler, Irak geneli ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dahil, Amerikan vatandaşlarına ve ABD ile bağlantılı hedeflere karşı geniş çaplı saldırılar düzenlemiştir."

ABD vatandaşlarına Irak'ı derhal terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Irak'taki ABD misyonunun, ayrılma emri verilmiş olmasına rağmen, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına yardımcı olmak amacıyla açık kalmaya devam ettiği belirtildi.

Irak hava sahasında süregelen roket ve insansız hava aracı (İHA) tehditleri nedeniyle Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne veya Erbil'deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapan ABD Büyükelçiliği, daha önce de Irak'taki ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Irak'taki Vatandaşlarına Terk Çağrısı Yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD, Irak'taki Vatandaşlarına Terk Çağrısı Yaptı - Son Dakika
