ABD, İran'a 100'den Fazla Gemi İmha Etti
ABD, İran'a 100'den Fazla Gemi İmha Etti

16.03.2026 16:46
CENTCOM, İran'a yönelik saldırılarda 100'den fazla donanma gemisinin yok edildiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılarda 100'den fazla donanma gemisinin yok edildiğini belirtti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı görüntülü paylaşımda, İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, saldırıların 16'ncı gününde ABD güçlerinin İran'a yönelik "yoğun hava operasyonları" yürüttüğünü vurguladı.

Hürmüz Boğazı bölgesindeki ticaret yollarının güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade eden Cooper, düzenlenen saldırılarda İran'a ait 100'den fazla donanma gemisinin imha edildiğini aktardı.

Cooper, 13 Mart'ta İran'ın Hark Adası'na düzenlenen hassas hava saldırısında deniz mayınları ve füzeler için depolama sığınakları ile diğer askeri altyapılar dahil 90'dan fazla İran askeri hedefinin yok edildiğinin altını çizdi.

İran'ın savunma sanayi altyapısının da hedef alındığına işaret eden Cooper, mart başından itibaren bu kapsamda düzenlenen saldırıları paylaştı.

ABD Hava Kuvvetleri, Donanma ve Deniz Piyadeleri pilotlarının toplamda 6 bini aşkın uçuş gerçekleştirdiğini belirten Cooper, "İran hava sahasındaki hava üstünlüğünü korumaya ve askeri hedeflere odaklanmaya devam ettiklerini" kaydetti.

ABD ordusu, "İran'ın hedef aldığı" Abraham Lincoln uçak gemisinden görüntü paylaştı

Öte yandan, CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, USS Abraham Lincoln uçak gemisine ilişkin görüntü paylaşıldı.

Uçak gemisinin Epic Fury Operasyonu kapsamında gündüz ve gece uçuş operasyonlarına devam ettiği belirtilen paylaşımda, "İran kıyılarına yakın seyreden USS Abraham Lincoln'ün ve gemideki uçak filosunun, arka arkaya saldırılar düzenlediği" ifade edildi.

İran medyası, USS Abraham Lincoln'ün İran silahlı kuvvetleri tarafından "etkisiz hale getirildiğini" savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, İran'a 100'den Fazla Gemi İmha Etti - Son Dakika

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı 15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
17:05
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:23
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
SON DAKİKA: ABD, İran'a 100'den Fazla Gemi İmha Etti - Son Dakika
