ABD, İran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmaması halinde müttefikleriyle Tahran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UAEA'nın İran'ın nükleer kapasitesini arttırdığına yönelik raporunun, bu ülkenin nükleer programını "barışçıl amaçlara hizmet etmeyecek" şekilde genişletmeyi sürdürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

İran'ın bu planları uygulamaya koyması halinde buna uygun şekilde karşılık verileceği bildirilen açıklamada, Tahran, yasal açıdan bağlayıcı koruma yükümlülüklerini tam olarak uygulamak için daha fazla gecikmeden UAEA ile işbirliği yapmaya çağrıldı.

Açıklamada, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz ve UAEA ile işbirliği yapmamaya devam etmesi durumunda İran üzerindeki baskıyı arttırmaya hazırız." ifadesine yer verildi.

UAEA Yönetim Kurulu, 5 Haziran'da "İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisinin yer aldığı karar önerisi"ni kabul etmişti.

Kararda, İran'ın Güvenlik Denetimi Anlaşması, EK Protokol ve "Kod 3.1" isimli düzenlemeler doğrultusunda gerekli adımları atması ve bu ülkedeki iki tesiste tespit edilen uranyum parçacıklarına ilişkin de teknik açıdan güvenilir izahatta bulunması istenmişti.

Ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulama ve denetleme hususunda yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ülkenin nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence vermediğine işaret edilen kararda, Tahran yönetimine nükleer tesislere tam erişim, doğrulama ve denetleme hususunda yaşanan ciddi sorunları çözmesi çağrısı yapılmıştı.

İran, UAEA Yönetim Kuruluna sunulan ve kabul edilen aleyhindeki kararın Ajans ile işbirliğini ciddi şekilde etkileyeceğini açıklamıştı.

UAEA tarafından Ajansın yönetim kurulu üyesi ülkelerle dün paylaşılan raporda Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini arttırdığı bildirilmişti.