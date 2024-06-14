ABD, İran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, İran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmaması halinde müttefikleriyle Tahran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır olduklarını duyurdu. Bakanlık, UAEA'nın İran'ın nükleer kapasitesini arttırdığına yönelik raporunun, bu ülkenin nükleer programını 'barışçıl amaçlara hizmet etmeyecek' şekilde genişletmeyi sürdürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. İran'ın bu planları uygulamaya koyması halinde buna uygun şekilde karşılık verileceği bildirilen açıklamada, Tahran, yasal açıdan bağlayıcı koruma yükümlülüklerini tam olarak uygulamak için daha fazla gecikmeden UAEA ile işbirliği yapmaya çağrıldı. Açıklamada, 'Ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz ve UAEA ile işbirliği yapmamaya devam etmesi durumunda İran üzerindeki baskıyı arttırmaya hazırız.' ifadesine yer verildi.

14.06.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmaması halinde müttefikleriyle Tahran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UAEA'nın İran'ın nükleer kapasitesini arttırdığına yönelik raporunun, bu ülkenin nükleer programını "barışçıl amaçlara hizmet etmeyecek" şekilde genişletmeyi sürdürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

İran'ın bu planları uygulamaya koyması halinde buna uygun şekilde karşılık verileceği bildirilen açıklamada, Tahran, yasal açıdan bağlayıcı koruma yükümlülüklerini tam olarak uygulamak için daha fazla gecikmeden UAEA ile işbirliği yapmaya çağrıldı.

Açıklamada, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içindeyiz ve UAEA ile işbirliği yapmamaya devam etmesi durumunda İran üzerindeki baskıyı arttırmaya hazırız." ifadesine yer verildi.

UAEA Yönetim Kurulu, 5 Haziran'da "İran'ın Ajansla işbirliği yapmadığı eleştirisinin yer aldığı karar önerisi"ni kabul etmişti.

Kararda, İran'ın Güvenlik Denetimi Anlaşması, EK Protokol ve "Kod 3.1" isimli düzenlemeler doğrultusunda gerekli adımları atması ve bu ülkedeki iki tesiste tespit edilen uranyum parçacıklarına ilişkin de teknik açıdan güvenilir izahatta bulunması istenmişti.

Ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerini doğrulama ve denetleme hususunda yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ülkenin nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence vermediğine işaret edilen kararda, Tahran yönetimine nükleer tesislere tam erişim, doğrulama ve denetleme hususunda yaşanan ciddi sorunları çözmesi çağrısı yapılmıştı.

İran, UAEA Yönetim Kuruluna sunulan ve kabul edilen aleyhindeki kararın Ajans ile işbirliğini ciddi şekilde etkileyeceğini açıklamıştı.

UAEA tarafından Ajansın yönetim kurulu üyesi ülkelerle dün paylaşılan raporda Tahran yönetiminin nükleer kapasitesini arttırdığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tahran, Ajans, İran, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:03. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, İran'a yönelik baskıyı artırmaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement