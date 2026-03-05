ABD, İran'a Yönelik İstihbarat Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, İran'a Yönelik İstihbarat Güçlendiriyor

05.03.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran operasyonları için Pentagon'dan ek istihbarat subayı talep etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran'a saldırıları desteklemek üzere Savunma Bakanlığından (Pentagon) daha fazla istihbarat subayı istediği bildirildi.

Politico internet sitesinin haberinde, CENTCOM'un, İran'a karşı operasyonları "en az 100 gün süreyle destek için" Pentagon'dan daha fazla istihbarat subayı göndermesini istediği belirtildi.

Haberde, askeri istihbarat subaylarının, Florida eyaletinin Tampa şehrindeki CENTCOM karargahına sevk edilmesinin istendiği ve bunun "saldırıların eylüle kadar sürebileceğine" işaret ettiği aktarıldı.

"Bu, İran savaşı için ek istihbarat personeli için yapılan ilk çağrı" nitelendirmesi yapılan haberde, İran'a karşı saldırıların "tahmini zaman çizelgesinin çok ötesine uzayabileceği" yorumu yapıldı."

Talebin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgede savaşa "tam hazır olmadığına" işaret ettiği kaydedilen haberde, bu durumun savaşa "insan ve kaynak ekleme telaşı" olduğu savunuldu.

Düşük maliyetli, radar altı uçabilen İran İHA'ları

Orta Doğu uzmanı ve 2010-13 dönemi ABD'nin Sana Büyükelçisi Gerald Feierstein, haberdeki değerlendirmesinde "Gördüğümüz şey, askeri harekatın yakın olduğunu kimsenin gerçekten anlamadığı veya inanmadığı tamamen plansız bir operasyon." değerlendirmesini yaptı.

Bir ABD yetkilisi de "mühimmat sıkıntısı endişesiyle" Pentagon'un bölgeye, son birkaç yıldır geliştirdiği "insansız hava aracı (İHA) karşıtı daha küçük ve ucuz" daha fazla hava savunma sistemi göndermeye çabaladığını bildirdi.

Yetkili, ABD ordusunun, İHA'lara karşı kullanabileceği birçok silahın "ABD kuvvetlerinin, şimdiye kadar bu kadar yaygın bir İHA tehdidiyle karşılaşmadığı için herhangi bir savaşta kullanılmadığını" sözlerine ekledi.

Haberde, ABD'nin halihazırda İran'a saldırılarda kullandığı füzelerin milyonlarca dolara mal olduğu buna karşın İran'ın sahip olduğu İHA'ların "çok daha az maliyetli ve mevcut radarların altında uçabildiği ve İran'ın stoklarında binlerce İHA bulunduğu" aktarıldı.

Tahliyeler "tam bir görev ihmali"

Haberde görüşüne yer verilen 2004-08 dönemi ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Jeffrey Feltman, ABD'nin İran'a karşı saldırılar sonrası bölgeden ABD vatandaşlarının tahliyesinde hazırlıksız yakalandığına dikkati çekerek, "Bu tam bir görev ihmali oldu." eleştirisinde bulundu.

Feltman, "İran şüphesiz bir tehdit ancak bize yönelik yakın bir tehdit yoktu ve yine de (Başkan Donald Trump) binlerce, belki de yüz binlerce Amerikalıyı tehlike altında bıraktı ve onları nasıl tahliye edeceğine dair bir plan yapmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a Yönelik İstihbarat Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:53:36. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, İran'a Yönelik İstihbarat Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.