ABD-Iran Anlaşması İçin Umut Verici İlerleme

23.05.2026 18:49
Pakistan, Tahran'da yapılan görüşmelerle ABD ve İran arasında umut verici bir ilerleme sağlandığını duyurdu.

Pakistan, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran'da yaptığı görüşmelerin ardından ABD ve İran arasında "nihai bir anlayışa" doğru "umut verici ilerleme" kaydedildiğini açıkladı.

Pakistan Ordusu, Munir'in Tahran'a yaptığı ziyaretin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Son 24 saatteki yoğun müzakereler, nihai bir anlayışa doğru umut verici ilerleme ile sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Görüşmelerde bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi ve kesin bir anlaşma için istişare sürecinin hızlandırılmasına odaklanıldığı aktarılan açıklamada, görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir ortamda gerçekleştiği kaydedildi.

Pakistan hükümetinden kaynaklar, AA'ya yaptıkları açıklamada, Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin ABD/İsrail-İran savaşını sona erdirmek amacıyla ABD ile geçici bir anlaşmayı "son haline getirmek" için yoğun görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

