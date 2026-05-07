ABD, İran Bayraklı Tankeri Vurdu

07.05.2026 12:52
ABD, İran'a giden bir petrol tankerini etkisiz hale getirdi. Mürettebat uyarılara uymadı.

WASHINGTON, 7 Mayıs (Xinhua) -- ABD güçleri, İran limanına doğru ilerleyen İran bayraklı yük taşımayan bir petrol tankerini vurup etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çarşamba günü ABD Doğu Saati ile sabah 09.00'da düzenlenen saldırıda hedef alınan Hasna adlı tankerin Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına doğru uluslararası sularda seyir halinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Hasna mürettebatının tekrarlanan uyarılara uymamasının ardından ABD güçleri, USS Abraham Lincoln'den (CVN 72) havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 20 milimetrelik topuyla birkaç atış yaparak tankerin dümenini etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Komutanlık, tankerin İran'a doğru hareket etmeyi durdurduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

