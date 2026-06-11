ABD, İran'daki Su Tesisini Vurdu - Son Dakika
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ABD, İran'daki Su Tesisini Vurdu

11.06.2026 08:56
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ABD'nin saldırısında İran'a ait bir içme suyu tesisi yok oldu, savaş suçu iddiaları gündemde.

ABD'nin Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak 10 Haziran gecesi İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bir içme suyu tesisini yok ettiği öne sürüldü.

New York Times'ın haberinde (NYT), incelenen uydu görüntülerinde İran'ın güneyindeki bir içme suyu tesisinin ABD saldırılarında yok edilmiş olabileceği belirtildi.

Haberde, 9 Haziran'da söz konusu içme su tesisine ait 2 depolama tankının olduğu, ABD'nin 10 Haziran gecesindeki saldırıları sonrası bunlardan küçük olanın çatısının çöktüğü, diğerinin de çatısının ortasında büyük bir delik olduğu ifade edildi.

İran medyasında da bu depolardan küçük olanın çatısının çöktüğüne dair videoların yer aldığı aktarılan haberde, sivil altyapıyı kasten hedef almanın, uluslararası hukuka göre savaş suçu teşkil edebileceğine dikkat çekildi.

CENTCOM'ın İran'a "karşı saldırı" açıklaması

CENTCOM, 9 Haziran'da ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak 10 Haziran gecesi İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıklamıştı.

İran devlet televizyonu, ABD'nin, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 2 su deposunu hedef aldığını duyurmuş, bunun sonucunda bölgede su kesintilerinin yaşandığı belirtilmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri de ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'daki Su Tesisini Vurdu - Son Dakika

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