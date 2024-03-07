ABD, İran destekli Husilere finansman sağlayan gemilere yaptırım uyguladı

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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere finansman sağladığı gerekçesiyle Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli iki geminin sahiplerine yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığından, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) uyguladığı yaptırıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli iki geminin sahiplerine yaptırım uygulandığı ve bu gemilerin bloke edilecek varlıklar olarak tanımlandığı belirtildi.

Söz konusu yaptırımın "Husilere finansal destek veren, İran merkezli Said al Jamal'in ağı adına" nakil yaptıkları gerekçesiyle uygulandığı ifade edilirken ABD tarafından "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri mümkün kılan finansman kaynaklarını kesmek için" tedbirler alınmaya devam edileceği kaydedildi.