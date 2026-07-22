ABD-İran Diyaloğu Önemli - Son Dakika
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ABD-İran Diyaloğu Önemli

22.07.2026 15:47
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Pakistan ve AB, ABD-Iran diyaloğunun devamının uluslararası hukuk açısından önemini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ile İran arasında diyaloğun sürmesi ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dar ve Kallas'ın, Filipinler'in başkenti Manila'da yapılan ASEAN Bölgesel Forumu kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Dar ve Kallas'ın Pakistan-AB Stratejik Etkileşim Planı kapsamında işbirliğinin artırılmasına yönelik ortak taahhütlerini yinelediği aktarılan açıklamada, "(Dar ve Kallas), Bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulundular, özellikle ABD-İran durumu bağlamında, sürdürülebilir diplomasinin barış ve istikrara giden tek uygulanabilir ve kalıcı yol olmaya devam ettiğini vurguladılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tarafların ayrıca ABD ile İran arasındaki gelişmelerin bölgesel güvenlik, küresel enerji piyasaları, denizcilik güvenliği, ticaret ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, diyaloğun sürdürülmesi ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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